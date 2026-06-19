Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Raub in Bremerhaven-Mitte - Täter nutzt hilflose Lage aus

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Donnerstagnachmittag, 18. Juni, zu einem besonders niederträchtigen Raub im Stadtteil Mitte alarmiert.

Über den Polizeinotruf 110 meldete ein Anrufer gegen 16.45 Uhr einen Raub in der Innenstadt. Der Täter war da bereits auf der Flucht. Nach ersten Erkenntnissen war eine 77-jährige Rollstuhlfahrerin in der Lloydstraße/Ecke Grazer Straße gestürzt. Ihr 75-jähriger Mann schaffte es nicht, die Frau mit dem Rollstuhl wieder aufzurichten. Ein junger Mann kam auf die Situation zu. In der Annahme, dass er dem älteren Paar helfen wolle, ließen sie ihn nah an sich heran. Aber anstatt zu helfen, entriss der Unbekannte der Frau die Handtasche. Da sie die Tasche aber festhielt, schlug der Täter auch noch nach ihr und flüchtete zunächst mit der Beute. Die Frau schrie daraufhin um Hilfe. Ein aufmerksamer Zeuge erfasste die Situation und verfolgte den Täter zu Fuß, verlor diesen aber offenbar aus den Augen. Bei der Verfolgung ließ der Täter die Handtasche fallen, sodass sie der 77-jährigen wieder ausgehändigt werden konnte. Weitere Zeugen verfolgten den Täter zunächst mit einem Auto, aber auch sie konnten ihn nicht wieder ausfindig machen. Auch die sofort eingeleitete Fahndung, an der sich mehrere Streifenwagen beteiligten, führte nicht zum Erfolg. Der Täter wird als 20 bis 25 Jahre alt, dunkelhaarig und mit südländischem Phänotyp beschrieben. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt und kurzer heller Hose.

Die Polizei bittet alle Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, insbesondere den Zeugen, der den Täter zu Fuß verfolgt hatte, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell