Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streit in Geestemünde: Kontrahenten verstecken sich gemeinsam vor der Polizei

Bremerhaven (ots)

Zwei streitende Männer, eine kaputte Tür, Dellen im Auto und eine Unterbringung in der Gewahrsamszelle: Das sind die Zutaten eines Polizeieinsatzes in der Nacht zum heutigen Dienstag, 16. Juni, in Bremerhaven-Geestemünde. Die Beamten wurden kurz vor Mitternacht in die Friedrich-Ebert-Straße unweit der Wilhelm-Raabe-Schule gerufen, weil dort zwei junge Männer eine handfeste Auseinandersetzung haben sollten. Zeugen gaben an, dass die beiden während ihres Streits gegen ein Auto getreten hätten. Auch der Glaseinsatz einer Haustür sei infolgedessen zu Bruch gegangen. Die Schäden wurden später auf jeweils rund 750 Euro geschätzt. Als die Polizei mit mehreren Fahrzeugen in dem Bereich eintraf, hatten sich die beiden mutmaßlichen Streithähne wieder vertragen - zumindest insoweit, als sie sich gemeinsam hinter der Hecke eines Wohnhauses an der Hohenstaufenstraße vor den Beamten versteckten. Den beiden 15 und 21 Jahre alten Personen wurde der Vorhalt der Sachbeschädigung gemacht. Verletzt war keiner der zwei. Während die Beamten dem minderjährigen Beschuldigten mitteilten, dass sie ihn zu seinen Erziehungsberechtigten bringen werden, wurde der 21-Jährige immer aggressiver und versuchte, den Jugendlichen festzuhalten. Letztlich mussten die Polizisten dem stark alkoholisierten Mann Handfesseln anlegen und ihn mit ins Polizeigewahrsam nehmen.

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