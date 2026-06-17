Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 27-Jähriger unter Drogeneinfluss auf nicht versichertem E-Scooter unterwegs

Bremerhaven (ots)

Weil er auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf der Potsdamer Straße in Bremerhaven-Lehe unterwegs war, erregte ein 27-Jähriger am späten Dienstagabend, 16. Juni, die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife.

Die Beamten hielten den Fahrer gegen 23.30 Uhr für eine Verkehrskontrolle an und stellten fest, dass das Elektrokleinstfahrzeug noch nie in Deutschland zugelassen worden war. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde fällig. Darüber hinaus hatten die Beamten den Verdacht, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest bestätigte dies: Er fiel positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC sowie Kokain aus. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet. Auch das Fahren unter Drogeneinfluss brachten die Polizisten zur Anzeige.

Da der Mann nicht nachweisen konnte, dass der E-Scooter ihm gehört, wurde das Fahrzeug vorerst sichergestellt. Die Polizei leitete auch diesbezüglich Ermittlungen wegen eines möglichen Kraftfahrzeugdiebstahls ein.

Hinweise zur Benutzung von E-Scootern im Straßenverkehr finden Sie hier:

https://polizei.bremerhaven.de/blog-leser/fahrspass-auf-zwei-raedern-regeln-muessen-beachtet-werden-polizei-gibt-hinweise-zum-thema-e-scooter.html

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