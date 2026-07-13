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Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Unfall auf Betriebsgelände, zwei verletzte Personen nach Reifenplatzer, Rettungshubschrauber im Einsatz

FW Hagen: Unfall auf Betriebsgelände, zwei verletzte Personen nach Reifenplatzer, Rettungshubschrauber im Einsatz
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Hagen (ots)

Am heutigen Montag wurde die Feuerwehr gegen 07:30 zu einem Einsatz in den Ortsteil Halden alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten dort zwei verletzte Personen. Aufgrund der unklaren Lage wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Die Erkundung vor Ort ergab, dass durch einen geplatzten Lkw Reifen zwei Personen verletzt wurden. Die Patienten wurden durch den Rettungsdienst versorgt, aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Patient mit einem nachalarmierten Rettungshubschrauber in ein geeignetes Krankenhaus transportiert. Der zweite Patient wurde mittels Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Eingesetzt waren Kräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hagen
Telefon: 015112995636
E-Mail: Leitstelle@stadt-hagen.de

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell

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