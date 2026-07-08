Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Brand in Gastronomiebetrieb

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Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen wurde heute, gegen 13:00 zu einem Brand in einem Restaurant in der Innenstadt alarmiert. Nach Erkundung durch den erst eintreffenden Führungsdienst wurde aufgrund der bestätigten Brandmeldung und der starken Rauchentwicklung umgehend die Alarmstufe erhöht. Beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr waren daher im Einsatz. Der Brand konnte von Trupps unter schwerem Atemschutz, mit mehreren Rohren schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Bewohner des Hauses hatten dieses bereits selbstständig verlassen. Die Wohnungen wurden kontrolliert und verrauchte Bereiche belüftet. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

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