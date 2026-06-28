FW Hagen: Brandeinsatz in der Nacht auf Sonntag, gemeldeter Lagerhallenbrand

Hagen (ots) - Die Feuerwehr Hagen wurde gegen 13:00 zu einem Vegetationsbrand in die Straße "Am Damm" alarmiert. In einem Waldgebiet ist an einer steilen Hanglage dort ein Brand entstanden. Das Feuer wird von zwei Seiten aus bekämpft, die Arbeiten sind aufgrund der Hanglage und der benötigten Wasserversorgung sehr personalaufwändig. Wir sind mit ca. 60 Einsatzkräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie ...

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