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Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Brandeinsatz in der Nacht auf Sonntag, gemeldeter Lagerhallenbrand

Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen wurde gegen 03:00 zu einem Brand in einem Industriegebiet im Lennetal alarmiert. Gemeldet war ein Lagerhallenbrand, die Erkundung ergab einen brennenden Schrotthaufen im Außenbereich eines Unternehmens. Das Feuer wurde über mehrere Drehleitern und weitere Strahlrohre bekämpft, der kräftezehrende Einsatz endete erst gegen 07:00 am Sonntagmorgen. Eingesetzt waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr, zahlreiche Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, die Drohneneinheit und auch der Rettungsdienst.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hagen
E-Mail: Leitstelle@stadt-hagen.de
Mobil:. 0151 12995636

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell

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