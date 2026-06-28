FW Hagen: Brandeinsatz in der Nacht auf Sonntag, gemeldeter Lagerhallenbrand
Hagen (ots)
Die Feuerwehr Hagen wurde gegen 03:00 zu einem Brand in einem Industriegebiet im Lennetal alarmiert. Gemeldet war ein Lagerhallenbrand, die Erkundung ergab einen brennenden Schrotthaufen im Außenbereich eines Unternehmens. Das Feuer wurde über mehrere Drehleitern und weitere Strahlrohre bekämpft, der kräftezehrende Einsatz endete erst gegen 07:00 am Sonntagmorgen. Eingesetzt waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr, zahlreiche Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr, die Drohneneinheit und auch der Rettungsdienst.
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