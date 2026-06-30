Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Brand in Wohn- und Geschäftsgebäude, eine Person verstorben.

Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen wurde gegen 11:50 zu einem Brand in die Vorhaller Straße alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten über den Notruf 112 eine Rauchentwicklung im 2.OG des Gebäudes. Aufgrund der Meldungen wurden umgehend beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Die Erkundung bestätigte den Brand und des Weiteren, das eine Person in der Wohnung vermisst wurde. Es wurden sofort zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung eingesetzt, durch diese Maßnahmen konnte die Person schnell gefunden werden. Leider konnte sie trotzdem nicht mehr lebend gerettet werden. Das Gebäude wurde kontrolliert, weitere Personen befanden sich jedoch nicht im Gebäude. Eine Wohnung wurde durch die Feuerwehr entraucht, hier war Brandrauch durch ein gekipptes Fenster eingetreten. Drei Personen, welche als Ersthelfer vor Ort waren, wurden zum Ausschluss einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Eingesetzt waren Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes.

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