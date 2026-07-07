FW Hagen: Vegetationsbrand in Waldgebiet Ortsteil Hagen - Hohenlimburg
Hagen (ots)
Die Feuerwehr Hagen wurde gegen 15:30 zu einer Rauchentwicklung im Bereich des Alten Schlossweges alarmiert. Die Erkundung vor Ort ergab einen Vegetationsbrand in einer schwer zugänglichen Hanglage. Es wurden umfangreiche Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr alarmiert um die Wasserversorgung sicherzustellen und die Brandbekämpfung durchzuführen. Zur Zeit (17:55) läuft der Einsatz noch. Im Einsatz sind ca. 100 Einsatzkräfte
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