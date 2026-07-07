FW Hagen: Vegetationsbrand in Waldgebiet Ortsteil Hagen - Hohenlimburg

Hagen (ots) - Am Freitagmorgen gegen 01:00 wurde die Feuerwehr Hagen über den Notruf 112, in die Behringstraße alarmiert, dort wurde eine Verpuffung in einem Wohngebäude gemeldet. Die Erkundung vor Ort bestätigte die Meldung, in einer Wohnung im Dachgeschoss war es zu einer Verpuffung gekommen. Durch das Ereignis wurden Gebäudeteile und Dachstuhl so beschädigt, ...

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