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Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Vegetationsbrand in Waldgebiet Ortsteil Hagen - Hohenlimburg

FW Hagen: Vegetationsbrand in Waldgebiet Ortsteil Hagen - Hohenlimburg
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Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen wurde gegen 15:30 zu einer Rauchentwicklung im Bereich des Alten Schlossweges alarmiert. Die Erkundung vor Ort ergab einen Vegetationsbrand in einer schwer zugänglichen Hanglage. Es wurden umfangreiche Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr alarmiert um die Wasserversorgung sicherzustellen und die Brandbekämpfung durchzuführen. Zur Zeit (17:55) läuft der Einsatz noch. Im Einsatz sind ca. 100 Einsatzkräfte

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hagen
E-Mail: Leitstelle@stadt-hagen.de
Tel.: 015112995636

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell

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