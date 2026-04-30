Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Heckenbrand greift auf Dachstuhl über

Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen wurde heute (30.03.2026) zu einem Vegetationsbrand in den Ortsteil Emst alarmiert. Der Anrufer meldete eine Hecke am Gebäude die in Brand geraten war. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren an der Hecke nur noch Nachlöscharbeiten erforderlich, die Erkundung ergab aber, das der Brand in das Dach des Gebäudes gezogen war. Im Rahmen einer Alarmstufenerhöhung wurden weitere Kräfte, darunter auch eine Drehleiter, nachgefordert. Der betroffene Dachbereich wurde geöffnet, abgelöscht und mittels Wärmebildkamera kontrolliert.

Aufgrund der Waldbrand- und Graslandgefahrenstufe (zur Zeit Stufe 3 von 5) und der beginnenden Grillsaison weisen wir darauf hin beim Umgang mit Feuer und Glut sehr vorsichtig zu sein. Vermeiden sie es nicht gelöschte Zigarettenkippen wegzuwerfen, beim Unkraut beseitigen auf offene Flammen verzichten und beim Grillen in Waldnähe Sicherheitsabstände einhalten. Wenn sie mit Feuer umgehen, halten sie Löschmittel bereit.

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