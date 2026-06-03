THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

THW LVBEBBST: Rund 50 THW-Kräfte beim Straßenbahnunfall in Berlin-Lichtenberg im Einsatz

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Berlin (ots)

Mit Fachberatung, einem Mobilkran, Motortrennschleifern, Sägen und hydraulischem Rettungsgerät unterstützte das Technische Hilfswerk die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle in Berlin-Hohenschönhausen bis in die frühen Morgenstunden. Bei der Entgleisung einer Straßenbahn am Dienstag wurden laut Berliner Feuerwehr 20 Menschen verletzt, drei davon schwer.

Die Aufgabe für das THW bestand darin, den Kräften der BVG für den vorderen Zugteil Zugang zu den Hebepunkten zu verschaffen, um die Bergung der beschädigten Straßenbahn zu ermöglichen. Die THW Helferinnen und Helfer mussten dafür Erdreich ausheben und Betoneinfassungen aufbrechen. Der hintere Zugteil wurde mithilfe von Motortrennschleifern, Sägen und hydraulischem Rettungsgerät in transportfähige Segmente gebracht. Diese wurden mit einem Kran auf zwei Tieflader für den Abtransport zum BVG-Betriebshof verladen.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aus den THW-Ortsverbänden Lichtenberg, Berlin-Mitte, Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf und Berlin-Pankow war bis kurz vor 3 Uhr morgens im Einsatz.

Christian Utech war als Fachberater eingesetzt und einer der ersten THW-Kräfte an der Unfallstelle. Der komplexe Einsatz konnte "durch die professionelle Zusammenarbeit zwischen THW und BVG noch in der Nacht erfolgreich abgeschlossen werden," erklärt er, und ergänzt: "Die Einsatzstelle war an einer sehr schwierigen Stelle, insbesondere für den Kran musste erst aufwändig eine geeignete Aufbaufläche geschaffen werden. Außerdem waren die Wagensegmente stark in Mitleidenschaft gezogen, da galt es umsichtig bei der Bearbeitung vorzugehen."

Der Mobilkran, mit einer Hubhöhe von bis zu 48 Metern und einer maximalen Traglast von 50 Tonnen, gehört seit vergangenem Jahr zum THW-Ortsverband Berlin-Mitte und ist der einzige seiner Art im THW-Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt.

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern.

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt Soorstr. 84, 14050 Berlin

Original-Content von: THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, übermittelt durch news aktuell