THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

THW LVBEBBST: Die neue THW-Landesbeauftragte, Dr. Monika Lüke, übergibt in Luckenwalde Leistungsabzeichen an 32 THW-Junghelferinnen und Helfer aus Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt

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Berlin (ots)

Nachwuchsarbeit war der Schwerpunkt am vergangenen Wochenende im THW-Ortsverband Luckenwalde, wo 35 Jugendliche sich der Leistungsabzeichen-Prüfung stellten. Das Leistungsabzeichen in den Stufen Bronze und Silber wurde an 32 Jugendliche vergeben. Zur Prüfung gehörte Theorie und Praxis, unter anderem der sichere Umgang mit Leitern, Stromerzeugern sowie dem Mehrzweckzug, aber auch eine Gruppenaufgabe musste im Team erfolgreich absolviert werden. . Die Prüfung zeigte das hohe Ausbildungsniveau und das Engagement des THW-Nachwuchses. Begleitet wurde sie vom Besuch der neuen Landesbeauftragten, Dr. Monika Lüke, die den Jugendlichen ihr Leistungsabzeichen übergab. . Leistungsabzeichen ist für THW-Junghelferinnen und Junghelfer jeden Alters eine Motivation, denn die Ausbildung für die jeweilige Stufe bietet neue Herausforderungen, setzt auf Nachhaltigkeit und Qualität. Ausgebildet wird der Umgang mit der technischen Ausstattung des THW. Ebenso wichtig sind auch die Förderung der Zusammenarbeit im Team und die Herausbildung sozialer Fähigkeiten. . Ein weiterer Höhepunkt des Tages war die offizielle Berufung von drei Führungskräften im Ortsverband Luckenwalde: Steffen Löwe als kommissarischer Ortsbeauftragter, Rebecca Sonnemann als stellvertretende Ortsbeauftragte und André Herzog als Zugführer des Technischen Zugs. . Das Technische Hilfswerk: Das THW ist die ehrenamtlich getragene Zivilschutzorganisation des Bundes und leistet technische Hilfe bei Katastrophen und Unglücksfällen im In- und Ausland. Für weitere Informationen zum Engagement des THW im In- und Ausland besuchen Sie bitte www.thw.de

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