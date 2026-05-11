THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

THW LVBEBBST: THW-Großübung "Sandsturm2026" mit schweren Fahrzeugen auf dem Bundeswehr-Truppenübungsplatz Lehnin

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Lehnin / Berlin (ots)

Etwa 100 ehrenamtliche Einsatzkräfte und über 20 Großmaschinen wie Bagger, Radlader und Telelader des Technischen Hilfswerks (THW) nahmen am Wochenende an einer Großübung auf dem Bundeswehr-Truppenübungsplatz Lehnin unweit von Berlin teil. Mit ihren eindrucksvollen Baumaschinen kamen die Fachgruppen Räumen aus verschiedenen Ortsverbänden des THW-Landesverbands Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt zu der Fortbildungsmaßnahme "Sandsturm2026" zusammen, um die Bedienung der schweren Baugeräte sowie die Einsatzroutine für den Ernstfall zu üben. . Das THW verfügt über verschieden Arten moderner Erdbaumaschinen, deren Nutzung eine regelmäßige praktische Ausbildung erfordert. "Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft ist eine realitätsnahe Ausbildungslage erforderlich", erklärte Otmar Kirchberg, vom Landesverband aus für diese Ausbildung verantwortlich, "und genau diese bietet der Truppenübungsplatz Lehnin." Geübt wurde, unter anderem, Wegebau, Grabenarbeiten, Trümmerbeseitigung. Das große Logistikaufgebot für die Unterbringung und Verpflegung der Teilnehmenden war ebenfalls Teil der Übung. . "Sehr zufrieden" über die Maßnahme äußerte sich Christian Utech, Leiter des Referats Ehrenamt und Ausbildung im THW-Landesverband. "Die Einsatzkräfte können sich hier auf das Wesentliche konzentrieren. Sie lernen sehr viel im Umgang mit den schweren Fahrzeugen auf diesem Gelände, auf dem Einsatzsituationen simuliert werden können - und sie haben auch noch Spaß dabei", erklärte er. . Es handelt sich um eine der größten Ausbildung dieser Art, die der THW-Landesverband auf dem Truppenübungsplatz Lehnin ausrichtet. Oberstleutnant Christian Matera, Kommandant des Truppenübungsplatzes, unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit: "Wir wollen hier auf dem Truppenübungsplatz Lehnin den Einsatzkräften des THW die Möglichkeit geben, sich realitätsnah auszubilden und mit dem Landeskommando Brandenburg Synergie-Effekte für die zivil-militärische Zusammenarbeit zu gewährleisten", erklärte er. "Die Zusammenarbeit ist sehr gut, man lernt voneinander." . Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern. Neben bilateralen Hilfen gehören dazu auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von VN-Organisationen. Mehr Informationen zum Engagement des THW im In- und Ausland finden Sie hier: www.thw.de.

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