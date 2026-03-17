Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal.Besondere Einsatzlage der Polizei.

Lippe (ots)

Am heutigen Tage (17.03.2026) erhielten Feuerwehr und Polizei gegen 08:30 Uhr über Notruf Kenntnis von einer aktuellen Bedrohungssituation in einer Wohnung in Extertal-Bösingfeld. Eine 51jährige befand sich demnach in einer psychischen Ausnahmesituation und bedrohte weitere sich in der Wohnung aufhaltende Familienangehörige. Da es Hinweise auf eine Bewaffnung der Frau gab, wurden für die weitere Bewältigung der Einsatzlage weitere Einsatzmittel umliegender Behörden sowie ein Sondereinsatzkommando und eine Verhandlungsgruppe angefordert. Noch vor Eintreffen der Sondereinheiten konnte die Frau bei einer günstigen Gelegenheit überwältigt werden. Hierbei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt, die Betroffene blieb unverletzt. Zu Gefährdungen der Allgemeinheit kam es im gesamten Einsatzverlauf nicht. Die Betroffene wurde in Gewahrsam genommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

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