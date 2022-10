POL-LIP: Lage/Hardissen - Betrunken in den Straßengraben

Lippe (ots) - (RB) Ein/e unbekannte/r Pkw-Führer/-in nutzte offenbar die Gunst der Stunde: Er/Sie traf am Samstagabend um 22:00 Uhr in der Straße Im Kampe auf einen abgestellten Pkw, dessen Türen nicht verschlossen waren und bei dem der Fahrzeugschlüssel im Zündschloss steckte. Kurzer Hand setzte er/sie sich in den Pkw und fuhr damit ca. 200 m in eine dortige ...

mehr