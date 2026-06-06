Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Pkw-Fahrer wird bewusstlos
4 Pkw in Unfall beteiligt
zwei Leichtverletzte
Hattingen (ots)
Am Freitag, den 05. Juni 2026, gegen 12.55 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Wuppertaler Straße / Im Westenfeld in Hattingen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 60-jähriger Bochumer verlor in seinem Honda vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls das Bewusstsein und somit die Kontrolle über das Fahrzeug. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem entgegenkommenden BMW eines 79-jährigen Wuppertalers. Nach dem Zusammenstoß touchierte der Honda eine Schutzplanke und kam dort zum Stehen. Der BMW verlor aufgrund der Kollision das linke Hinterrad, welches zwei geparkte Pkw auf einem angrenzenden Parkplatz beschädigte.
Bei dem Zusammenstoß zwischen dem Honda und dem BMW wurden beide Fahrer leichtverletzt. Der 60-jährige Bochumer wurde durch den Rettungsdienst einem Hattinger Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle geschleppt. (MJA)
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