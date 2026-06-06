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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Unfall mit Personenschaden nach Rotlichverstoß

Gevelsberg (ots)

Gevelsberg - Am 05.06.2026, um 18.05 Uhr, befuhr eine 56-jährige Hagenerin mit ihrem Pkw die Hagener Straße in Fahrtrichtung Hagen. An der Kreuzung Friedhofstraße missachtete sie das Rotlicht und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Pkw eines 30-jährigen Gevelsbergers zusammen. Dabei verletzte sich dessen 28-jährige Beifahrerin leicht. Diese wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. (JBR)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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