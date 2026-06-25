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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sattelzug kollidiert mit Mittelleitplanke

A4 Höhe Hermsdorfer Kreuz (ots)

In den heutigen Morgenstunden kam ein 42-jähriger Fahrer eines Sattelzuges gegen 05:15 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main durch Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer kollidierte mit der Mittelschutzleitplanke und beschädigte diese sowie seinen Sattelzug. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.

Es entstand Gesamtschaden in Höhe von circa 20.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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