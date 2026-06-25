API-TH: Sattelzug kollidiert mit Mittelleitplanke
A4 Höhe Hermsdorfer Kreuz (ots)
In den heutigen Morgenstunden kam ein 42-jähriger Fahrer eines Sattelzuges gegen 05:15 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main durch Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer kollidierte mit der Mittelschutzleitplanke und beschädigte diese sowie seinen Sattelzug. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.
Es entstand Gesamtschaden in Höhe von circa 20.000 EUR.
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