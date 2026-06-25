Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zu Fuß über die Autobahn nach Hause

A4 Höhe Eisenach (ots)

Am Mittwochabend lief ein 47-jähriger Mann auf dem Standstreifen der A4 entgegen der Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Herleshausen und Eisenach-West. Mehrere Mitteiler meldeten eine männliche Person, welche neben der Leitplanke auf dem Standstreifen lief. Die eingesetzten Polizeibeamten der Autobahnpolizei konnten den Mann circa 300 Meter vor dem Rasthof Eisenach feststellen und dorthin verbringen. Der Mann gab an, dass er auf dem Weg von der Arbeit nach Hause gewesen sei, da er von seiner Mitfahrgelegenheit vergessen wurde und dies die kürzeste Strecke sei. Der Mann wurde dazu belehrt zukünftig nicht mehr die Autobahn fußläufig als Heimweg nutzen und wurde am Rasthof Eisenach aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Hinweis: Die Bundesautobahnen dürfen nur von Kraftfahrzeugen benutzt werden, deren bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit mehr al 60 km/h beträgt. Dies ist durch den § 18 StVO gesetzlich festgelegt. Somit ist das Benutzen der Autobahn zu Fuß und/oder mit dem Fahrrad nicht erlaubt.

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