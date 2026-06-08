POL-WND: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermisstem 15-jährigen Mädchen aus Tholey

St. Wendel (ots) - Am Mittwoch, 27.05.2026, gegen 16:00 Uhr kam es im St. Wendeler Stadtteil Winterbach zu einem Brandgeschehen. Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich im rückwärtigen Bereich eines Reihenhauses ein Brand. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen mussten Personen durch Ersthelfer und Rettungskräften aus den Gebäuden gerettet werden. Nach derzeitigem Stand erlitten zwei Personen leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein ...

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