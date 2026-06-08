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Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermisstem 15-jährigen Mädchen aus Tholey

St. Wendel / Tholey (ots)

Die am heutigen Abend ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-jährigen Jasmin Marie ECKERT aus 66636 Tholey wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte im Rahmen der Ermittlungen / Suchmaßnahmen wohlbehalten angetroffen werden. Wichtiger Hinweis: Wir bitten alle Medienvertreter und Privatpersonen, die im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichten Lichtbilder und persönlichen Daten der vermissten Person aus ihren Publikationen, Unterlagen und EDV-Systemen zu löschen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

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