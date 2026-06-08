Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermisstem 15-jährigen Mädchen aus Tholey
St. Wendel / Tholey (ots)
Die am heutigen Abend ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-jährigen Jasmin Marie ECKERT aus 66636 Tholey wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte im Rahmen der Ermittlungen / Suchmaßnahmen wohlbehalten angetroffen werden. Wichtiger Hinweis: Wir bitten alle Medienvertreter und Privatpersonen, die im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichten Lichtbilder und persönlichen Daten der vermissten Person aus ihren Publikationen, Unterlagen und EDV-Systemen zu löschen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
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