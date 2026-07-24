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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw samt Anhänger davongerollt

Helmershausen (ots)

Donnerstagmittag stellte ein Mann seinen Pkw samt Anhänger auf einer Wiese bei Helmershausen ab. Er sicherte das Gespann nicht richtig gegen ein Wegrollen ab, sodass es plötzlich den Berg hinab durch ein Maisfeld sowie über die Straße rollte und letztendlich im Graben zum Stehen kam. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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