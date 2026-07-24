LPI-SHL: Pkw samt Anhänger davongerollt

Oberhof (ots) - Donnerstagnachmittag war ein Senior in Oberhof spazieren, als ihn ein bislang unbekannter Mann ansprach und nach dem Weg fragte. Im Rahmen des Gesprächs fragte ihn der Unbekannte nach "Tankgeld" und im weiteren Verlauf, ob er ihm weiteres Geld für eine sichere Reise nach Berlin und die Rückkehr nach Dubai leihen könnte. Durch sein gepflegtes und selbstsicheres Auftreten überzeugte der Mann den Senior, ...

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