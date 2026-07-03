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Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Grenzkontrollen: Sechs Fahndungsnotierungen und Versuch der unerlaubten Einreise - Bundespolizei nimmt 51-jährigen fest

Trier (ots)

Im Rahmen der Grenzkontrollen nahm die Bundespolizei Trier am Donnerstagabend einen ausweislosen nigrischen Staatsbürger auf der BAB 64 fest. Gegen den 51-Jährigen, er versuchte zuvor mit einem Reisebus aus Luxemburg unerlaubt einzureisen, lagen insgesamt sechs Fahndungsnotierungen vor.

Neben zwei Haftbefehlen der Staatsanwaltschaften Magdeburg und Frankfurt/Main wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und Erschleichens von Leistungen noch zwei anhängige Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Asylgesetz und je ein Schengen-Treffer der Schweiz und Frankreichs.

Da er die gegen ihn verhängte Geldstrafe in Höhe von 800 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 65-tägigen Haftstrafe in die örtliche Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen werden nach Verbüßung der Haftstrafe eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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