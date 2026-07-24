Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreister Betrüger erlangt Bargeld

Oberhof (ots)

Donnerstagnachmittag war ein Senior in Oberhof spazieren, als ihn ein bislang unbekannter Mann ansprach und nach dem Weg fragte. Im Rahmen des Gesprächs fragte ihn der Unbekannte nach "Tankgeld" und im weiteren Verlauf, ob er ihm weiteres Geld für eine sichere Reise nach Berlin und die Rückkehr nach Dubai leihen könnte. Durch sein gepflegtes und selbstsicheres Auftreten überzeugte der Mann den Senior, welcher ihn zunächst mit in seine Wohnung nahm. Dort übergab er dem Unbekannten Bargeld und hob anschließend an einem Geldautomaten weiteres Bargeld ab - insgesamt gab er über 2.000 Euro heraus. Nachdem der unbekannte Mann ihn nach Hause gefahren hatte, übergab er dem Senior zum Dank angeblich hochwertige Geschenke (unter anderem Besteck) und verabschiedete sich. Erst später kam dem Senior die Situation seltsam vor und er bemerkte, dass es sich um minderwertige Waren handelte, die er bekommen hatte. Die Polizei nahm eine Betrugsanzeige auf und warnt: Seien Sie misstrauisch! Lassen Sie sich nicht durch das selbstbewusste Auftreten der Täter in Gespräche verwickeln und nehmen Sie Unbekannte nie mit an Ihre Wohnanschrift. Übergeben Sie niemals Bargeld an fremde Personen - auch nicht, wenn Sie das Geld vermeintlich zurückbekommen. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110!

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