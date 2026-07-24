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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreister Betrüger erlangt Bargeld

Oberhof (ots)

Donnerstagnachmittag war ein Senior in Oberhof spazieren, als ihn ein
bislang unbekannter Mann ansprach und nach dem Weg fragte. Im Rahmen 
des Gesprächs fragte ihn der Unbekannte nach "Tankgeld" und im 
weiteren Verlauf, ob er ihm weiteres Geld für eine sichere Reise nach
Berlin und die Rückkehr nach Dubai leihen könnte. Durch sein 
gepflegtes und selbstsicheres Auftreten überzeugte der Mann den 
Senior, welcher ihn zunächst mit in seine Wohnung nahm. Dort übergab 
er dem Unbekannten Bargeld und hob anschließend an einem 
Geldautomaten weiteres Bargeld ab - insgesamt gab er über 2.000 Euro 
heraus. Nachdem der unbekannte Mann ihn nach Hause gefahren hatte, 
übergab er dem Senior zum Dank angeblich hochwertige Geschenke (unter
anderem Besteck) und verabschiedete sich. Erst später kam dem Senior 
die Situation seltsam vor und er bemerkte, dass es sich um 
minderwertige Waren handelte, die er bekommen hatte.
 
Die Polizei nahm eine Betrugsanzeige auf und warnt:
Seien Sie misstrauisch! Lassen Sie sich nicht durch das 
selbstbewusste Auftreten der Täter in Gespräche verwickeln und nehmen
Sie Unbekannte nie mit an Ihre Wohnanschrift. Übergeben Sie niemals 
Bargeld an fremde Personen - auch nicht, wenn Sie das Geld 
vermeintlich zurückbekommen. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie 
im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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