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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohnungseinbruchdiebstahl - Zeugen gesucht

Meininigen (ots)

Donnerstag zwischen 14:15 Uhr und 15:15 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Amselsteig" in Meiningen ein. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten. Was genau entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Suhl sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0185343/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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