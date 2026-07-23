LPI-SHL: Brand im Heizungsraum
Eisfeld (ots)
Donnerstag (23.07.2026) gegen 02:30 Uhr brannte es aus bislang ungeklärter Ursache in einem Heizungsraum im Keller eines Einfamilienhauses in der Ludwig-Jahn-Straße in Eisfeld. Die Feuerwehr war im Einsatz, löschte die Flammen und lüftete anschließend das Gebäude. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Bewohner des Hauses im Alter von 3, 26 und 27 Jahren erlitten Rauchgasvergiftungen und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt zur Brandursache.
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