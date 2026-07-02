Polizei Köln

POL-K: 260702-6-K Wasserleiche im Niehler Hafen - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 30. Juni https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6305012

Nach zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung konnte der Tote mutmaßlich identifiziert werden. Ein abschließender DNA-Abgleich steht noch aus.

Die Todesumstände sind nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen.

Die Rechtsgrundlage für die Öffentlichkeitsfahndung ist somit entfallen. Das im Fahndungsportal NRW eingestellte Bild des Gesuchten darf nicht mehr verwendet werden. (ja/ts)

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