Polizei Köln

POL-K: 260702-5-K Falsche Polizeibeamte tricksen Seniorin aus und erbeuten Geld - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Köln (ots)

Mit Fotos sucht die Polizei Köln nach einem mutmaßlichen Betrüger, der am Mittwochnachmittag (21. Januar) Geld vom Konto einer 73-Jährigen abgehoben haben soll. Nach bisherigen Ermittlungen hatte sie zuvor ein Mann angerufen, sich als Polizeibeamter ausgegeben und behauptet, in der Umgebung halte sich eine gewalttätige Einbrecherbande auf. Zum Schutz hätten verdeckte Polizeikräfte ihr Wohnhaus umstellt. Im Verlauf des Gesprächs forderte der falsche Polizeibeamte die Herausgabe sensibler Kontodaten, darunter die IBAN der Frau sowie die IBAN ihres verstorbenen Ehemannes und die jeweiligen PINs der Debitkarten. Anschließend sollte die 73-Jährige die Karten vor das Zugangstor ihres Grundstücks legen. Ein bis heute nicht bekannter Abholer nahm die Karten mit. Um 14.45 Uhr hob der jetzt gesuchte Mann insgesamt 4.000 Euro vom Konto der Seniorin ab.

Fotos des Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/208566

Die zuständigen Kripobeamten fragen: Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 25 zu melden. (ja/ts)

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