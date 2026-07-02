Polizei Köln

POL-K: 260702-4-K 47-Jähriger nach versuchter Vergewaltigung in Niehl in Untersuchungshaft

Köln (ots)

Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 18-Jährige im Kölner Stadtteil Niehl im Mai haben Ermittler jetzt einen 47-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann ohne festen Wohnsitz befindet sich in Untersuchungshaft.

Am Dienstagabend (19. Mai 2026) hatte die junge Frau den ihr unbekannten Mann gegen 22.30 Uhr im Glauben, es handele sich um einen Nachbarn, in ein Wohnhaus an der Amsterdamer Straße eingelassen. Im Treppenhaus hatte der Tatverdächtige die 18-Jährige bedrängt und versucht, sie zu vergewaltigen. Als sie um Hilfe schrie und sich wehrte, schlug der Angreifer auf sie ein. Erst als Nachbarn zur Hilfe eilten, flüchtete er.

Im Zuge intensiver Ermittlungen hat die Kriminalpolizei den Tatverdächtigen nun identifiziert.

Ein Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln Haftbefehl. (as/ts)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell