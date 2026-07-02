Polizei Köln

POL-K: 260702-3-K Verkehrseinschränkungen am Wochenende - CSD-Straßenfest und Aufzüge - Summerjam Festival im Kölner Norden

Köln (ots)

Am Wochenende (3.-5. Juli) finden in Köln wieder zahlreiche Veranstaltungen und Versammlungen rund um den "Christopher Street Day" statt. Parallel dazu zieht das Summerjam Festival am Fühlinger See mehrere Zehntausend Musikfans an.

Die Polizei Köln wird an diesem Wochenende mit zahlreichen Einsatzkräften präsent sein. Insbesondere in der Innenstadt, in Deutz sowie im Kölner Norden ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

CSD-Straßenfest und Versammlung mit Aufzug

Höhepunkt ist der große CSD-Aufzug am kommenden Sonntag. Der Anmelder erwartet auch in diesem Jahr bis zu 60.000 Teilnehmende in Fußgruppen sowie auf rund 90 Festwagen.

Der Aufstellungsbereich reicht von der Deutzer Werft bis über die Deutzer Brücke und startet von dort gegen 11.30 Uhr in Richtung Innenstadt. Gegen 18 Uhr soll sich die Parade rund um die Marzellenstraße auflösen.

Zu dem Aufzug werden mehrere Hunderttausend Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Strecke erwartet. Einsatzleiter Gregor Eisenmann macht deutlich:

"Wir werden auch dieses Jahr wieder auf bewährte Einsatzkonzepte zurückgreifen. Der CSD steht als sichtbares Zeichen für Offenheit, Vielfalt, queeres Leben und die Achtung der Menschenrechte. Immer wieder rückt der CSD aber in den Fokus von Menschen mit radikalen Einstellungen, die sich gegen eine vielfältige Gesellschaft und demokratische Werte richten.

Die queere Community ist weiterhin Ziel von Anfeindungen. Deshalb werden wir frühzeitig und entschlossen einschreiten, damit Konflikte gar nicht erst entstehen. Bereits ab Freitag haben wir die Präsenz unserer Einsatzkräfte, insbesondere rund um den Heumarkt und den Alter Markt, deutlich erhöht. Gleichzeitig sind wir auch auf die Aufmerksamkeit der Bevölkerung angewiesen: Wer bemerkt, dass jemand Streit sucht oder Konflikte provoziert, sollte uns sofort ansprechen."

Beratungsangebot der Polizei für queere Menschen

Am CSD-Wochenende ist im Bereich Bechergasse/Am Hof zusätzlich ein Infomobil der Polizei Köln vor Ort. Dort können sich Interessierte unter anderem über Hasskriminalität gegen queere Menschen informieren. LSBTIQ*-Ansprechpartner Thorsten Helmers wird als Kontaktperson der Polizei Köln die Präventionsaktion begleiten.

Demonstrationen am Samstag

Für Samstagnachmittag (4. Juli) liegen Anmeldungen für zwei Aufzüge in der Innenstadt vor. Ein Motorradkorso mit etwa 60 Fahrzeugen startet und endet nach einer Innenstadtrunde zwischen 14.15 Uhr und 16.15 Uhr an der Deutzer Werft.

Eine weitere Versammlung am Hans-Böckler-Platz setzt sich gegen 14.45 Uhr mit 100 angezeigten Teilnehmenden in Richtung Neumarkt in Bewegung und wird dort gegen 17 Uhr beendet.

Für Samstagabend (4. Juli) ist in der Innenstadt zwischen 18 und 21 Uhr eine Demonstration mit rund 3.500 Teilnehmenden angemeldet. Der Aufzug startet und endet am Roncalliplatz.

Sperrungen in der Innenstadt und Verkehrshinweise

Während des CSD-Straßenfestes kommt es bereits ab Donnerstag (2. Juli) rund um das Veranstaltungsgelände zu umfangreichen Sperrungen für den Autoverkehr.

Außerdem wird bereits ab Freitag (3. Juli) ab 5 Uhr die Deutzer Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt.

Am Sonntag (5. Juli) wird von 8 Uhr bis 17 Uhr die Fahrtrichtung Deutz zusätzlich für den Autoverkehr gesperrt.

Ab 13 Uhr ist der Kölner Hauptbahnhof nur noch vom Breslauer Platz aus erreichbar.

Weitere Informationen zu den Sperrmaßnahmen finden Sie unter: https://www.koeln.de/verkehr/sperrungen-und-verkehrsbehinderungen-am-csd-wochenende/

Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter: www.colognepride.de (sw/al)

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