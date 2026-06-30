Polizei Köln

POL-K: 260630-1-K Wasserleiche im Niehler Hafen - Polizei veröffentlicht Fotos und bittet um Hinweise

Köln (ots)

Mit Fotos versucht die Polizei, die Identität eines Mannes zu klären, dessen Leichnam ein Zeuge am Dienstagmittag (2. Juni) auf einer Sandbank in der Nähe des Niehler Hafens entdeckt hat. Der Tote ist etwa 1,75 Meter groß und hat lange dunkle Haare mit hellen Strähnen. Auffällig sind ausgeprägte Narben an beiden Armen sowie an den Oberschenkeln. Weitere Merkmale sind Tätowierungen auf der linken Gesichtshälfte: ein Herz sowie zwei Schriftzeichen.

ACHTUNG verstörende Bilder!

Bilder des Leichnams sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/208247

Die Kripo fragt: Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 11 zu melden. (ja/ts)

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