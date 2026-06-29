Polizei Köln

POL-K: 260629-3-K Bundespolizisten nehmen mutmaßliche Hehler im Hauptbahnhof fest - 31-Jähriger in Haft

Köln (ots)

Eine Fußstreife der Bundespolizei Köln hat in der Nacht auf Samstag (27. Juni) gegen 3.40 Uhr zwei 24- und 31-jährige Verdächtige im Hauptbahnhof nahe dem Breslauer Platz gestellt. Die Kripo Köln ermittelt nun gegen die Männer wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei.

Augenscheinlich hatten die Nordafrikaner sich zunächst hinter einer Säule verborgen und dann vergeblich versucht, den sich nähernden Beamten zu entkommen. Während der Jüngere sich nicht ausweisen konnte, legte der Ältere den Polizisten eine gefälschte französische ID-Card vor.

Bei der Durchsuchung der Verdächtigen fanden die Beamten im Rucksack des 31-Jährigen Schmuckstücke, Bargeld und Goldbarren im Wert von mehreren zehntausend Euro sowie eine Vorrichtung zur Überwindung technischer Sicherungen.

Zusätzlich beschlagnahmten die Polizisten die Mobiltelefone der Festgenommenen, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen können.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter noch am Wochenende Untersuchungshaftbefehl gegen den 31-Jährigen. Die Ermittlungen gegen beide dauern an. (cg/ts)

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