Polizei Köln

POL-K: 260629-1-K 19-Jährigen mit Messer verletzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen (17) fest

Köln (ots)

Nach einem Streit, bei dem ein Messer eingesetzt wurde, haben Polizisten am Sonntagabend im Stadtteil Buchheim einen 17 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Rettungskräfte brachten einen 19-Jährigen mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 17-Jährige gegen 21.45 Uhr in einer Wohnung auf der Frankfurter Straße mit dem 19-jährigen Bewohner in Streit geraten sein. Nach Angaben weiterer Mitbewohner sollen die beiden Männer zunächst aufeinander eingeschlagen haben, bevor der Tatverdächtige die Wohnung verlassen haben und mit einem Messer zurückgekehrt sein soll. Anschließend soll er unvermittelt auf den 19-Jährigen eingestochen haben. Als der 19-Jährige sich zur Wehr setzte, flüchtete der Angreifer in sein Zimmer, wo Polizisten ihn festnahmen.

Die Beamten stellten in der Wohnung die mutmaßliche Tatwaffe sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (sw/ts)

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