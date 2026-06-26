Polizei Köln

POL-K: 260626-3-K Polizei und Ordnungspartner kontrollieren mehr als 30 Kölner Betriebe - bei fast jedem wurden die Einsatzkräfte fündig

Köln (ots)

Drogen, Lachgas und Schusswaffe unterm Verkaufstresen - bei einer großangelegten Kontrolle von mehr als 30 Kiosken, Spielhallen und Gewerberäumen haben die Polizei Köln und ihre Kooperationspartner am Donnerstag (25. Juni) eine ganze Reihe von Verstößen festgestellt. Tatsächlich kam nahezu keiner der kontrollierten Betriebe in der Innenstadt, im Stadtteil Kalk und in Köln-Porz ohne Beanstandungen davon.

Gemeinsam bildeten Bezirksregierung, Ausländeramt, Ordnungsdienst und Lebensmittelkontrolle der Stadt Köln, Zoll und Polizei Köln einen über 100-köpfigen Einsatztrupp. Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte mehr als 100 Menschen und mehr als 40 Fahrzeuge.

Die Polizei beschlagnahmte dabei insgesamt mehr als 40 Druckluftflaschen mit Lachgas, einhundert Gramm Marihuana, mehrere Tüten Cannabis, verbotene Nikotin- und Tabakbeutel, LSD-ähnliche Substanzen, geringe Mengen Heroin, ein als gestohlen gemeldetes Mobiltelefon sowie ein Fahrrad und eine Luftdruckwaffe.

Die Kooperationspartner führten ebenfalls zahlreiche erfolgreiche Maßnahmen durch. Weitere gleichgelagerte Kontrollen sollen auch in Zukunft weiter stattfinden. (cr/ts)

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