Polizei Köln

POL-K: 260625-2-K/GM Zeugensuche nach mutmaßlichen Geldautomatensprengern - Täter scheiterten erneut an derselben Eingangstür

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht derzeit nach mindestens zwei mutmaßlichen Geldautomatensprengern, die bei ihrem Einbruchsversuch in einer Sparkassenfiliale in Wiehl am 18. Juni an einer massiven Eingangstür gescheitert sind.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Auswertung von Videoaufnahmen haben zwei Männer gegen kurz vor 4 Uhr versucht, die Eingangstür der Bankfiliale in der Oberwiehler Straße aufzuhebeln. Nach etwa fünf Minuten brachen sie ihr Vorhaben erfolglos ab und flüchteten unverrichteter Dinge.

Bereits am 4. Mai hatten bis heute nicht identifizierte Täter mit dem gleichen Modus Operandi ihr Glück bei dieser Bank versucht. Damals waren sie nach der Alarmauslösung ohne Beute in einem dunklen Audi vom Tatort weggefahren.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Taten oder den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 23 zu melden. (cr/ts)

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