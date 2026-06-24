Polizei Köln

POL-K: 260624-2-K Drei mutmaßliche Kupferkabeldiebe auf frischer Tat gestellt - Tatort liegt direkt neben der Wache der Wasserschutzpolizei

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei haben in der Nacht zu Mittwoch (24. Juni) mit Streifenbeamten der Wache Köln-Deutz drei mutmaßliche Kabeldiebe (36, 46, 49) auf frischer Tat gestellt. Der Tatort ist eine Baustelle am Deutzer Rheinufer an der Alfred-Schütte-Allee, direkt neben der Wache der Wasserschutzpolizei.

Kurz vor 2 Uhr hatte ein Beamter durch sein geöffnetes Bürofenster verdächtige Geräusche von der Baustelle gehört. Er sah, wie drei Männer Kupferkabel aus dem Boden zogen und auf einen Einkaufswagen luden. Sofort forderte der Wasserschutzpolizist Unterstützung von der Polizeiwache Deutz an. Die Einsatzkräfte nahmen die Männer noch auf dem Baustellengelände fest. Auf der Wache wurden die Identitäten der drei Wohnungslosen zweifelsfrei festgestellt. (cr/ts)

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