Polizei Köln

POL-K: 260624-1-K Fahndungsrücknahme: Besitzerin der Marienstatue meldet sich bei der Polizei

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 22. Juni, Ziffer 5:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6299574

Nach der Veröffentlichung der Bilder meldete sich die ursprüngliche Eigentümerin. Ihr war die Statue im Rahmen eines Umzugs abhandengekommen.

Hinweise auf Straftaten haben sich nicht ergeben.

Die Fahndung wird somit zurückgenommen. Die rechtliche Grundlage zur Veröffentlichung und Verwendung der Bilder ist entfallen. (cb/ts)

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