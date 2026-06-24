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Polizei Köln

POL-K: 260624-1-K Fahndungsrücknahme: Besitzerin der Marienstatue meldet sich bei der Polizei

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 22. Juni, Ziffer 5:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6299574

Nach der Veröffentlichung der Bilder meldete sich die ursprüngliche Eigentümerin. Ihr war die Statue im Rahmen eines Umzugs abhandengekommen.

Hinweise auf Straftaten haben sich nicht ergeben.

Die Fahndung wird somit zurückgenommen. Die rechtliche Grundlage zur Veröffentlichung und Verwendung der Bilder ist entfallen. (cb/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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