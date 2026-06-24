POL-K: 260624-1-K Fahndungsrücknahme: Besitzerin der Marienstatue meldet sich bei der Polizei
Köln (ots)
Nachtrag zur Pressemitteilung vom 22. Juni, Ziffer 5:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6299574
Nach der Veröffentlichung der Bilder meldete sich die ursprüngliche Eigentümerin. Ihr war die Statue im Rahmen eines Umzugs abhandengekommen.
Hinweise auf Straftaten haben sich nicht ergeben.
Die Fahndung wird somit zurückgenommen. Die rechtliche Grundlage zur Veröffentlichung und Verwendung der Bilder ist entfallen. (cb/ts)
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