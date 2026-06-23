Polizei Köln

POL-K: 260623-1-K Schüsse auf Mehrfamilienhaus in Bilderstöckchen - Polizei nimmt zweiten Tatverdächtiger fest

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen:

8. Juni 2026, Ziffer 2

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6289863

11. Juni 2026, Ziffer 4

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6292635

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach den Schüssen auf ein Mehrfamilienhaus in der Vogesenstraße am 8. Juni haben Polizisten am Freitagnachmittag (19. Juni) einen Haftbefehl gegen einen weiteren Tatverdächtigen (27) vollstreckt und seine Wohnung im Stadtteil Mülheim durchsucht. Die Beamten fanden neben einer scharfen Schusswaffe unter anderem Munition sowie eine Sturmhaube.

Durch die Auswertung von Beweismitteln war es den Ermittlern gelungen, den 27-Jährigen zu identifizieren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht sowohl die Wohnungsdurchsuchung als auch die Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (bg/ts)

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