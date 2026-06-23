POL-K: 260623-1-K Schüsse auf Mehrfamilienhaus in Bilderstöckchen - Polizei nimmt zweiten Tatverdächtiger fest
Köln (ots)
Nachtrag zu den Pressemitteilungen:
8. Juni 2026, Ziffer 2
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6289863
11. Juni 2026, Ziffer 4
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6292635
Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:
Nach den Schüssen auf ein Mehrfamilienhaus in der Vogesenstraße am 8. Juni haben Polizisten am Freitagnachmittag (19. Juni) einen Haftbefehl gegen einen weiteren Tatverdächtigen (27) vollstreckt und seine Wohnung im Stadtteil Mülheim durchsucht. Die Beamten fanden neben einer scharfen Schusswaffe unter anderem Munition sowie eine Sturmhaube.
Durch die Auswertung von Beweismitteln war es den Ermittlern gelungen, den 27-Jährigen zu identifizieren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht sowohl die Wohnungsdurchsuchung als auch die Untersuchungshaft an.
Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (bg/ts)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln
Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de
https://koeln.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell