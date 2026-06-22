Polizei Köln

POL-K: 260622-6-K Gestohlener SUV online inseriert - Mutmaßlicher Hehler nach Zeugenhinweis festgenommen - Haftrichtertermin

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Sonntag (21. Juni) gegen 21.50 Uhr an der Straße Im Bodesfeld im Ortsteil Wahn einen 46-jährigen mutmaßlichen Kfz-Hehler nach einem Hinweis festgenommen, der zuvor einen gestohlenen Peugeot 5008 in einem Internetportal feilgeboten haben soll. Der Mann führte einen gefälschten Führerschein und gefälschte Fahrzeugpapiere mit, als er den mit einer vorgeblichen Kaufinteressentin (32) vereinbarten Übergabeort aufsuchte.

Die Beamten nahmen den 46-Jährigen fest und stellten seinen eigenen, nahebei geparkten VW Golf sowie den von ihm angepriesenen SUV sicher. Der Mazedone kann in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cg/ts)

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