Polizei Köln

POL-K: 260626-2-K/REK Beifahrer aus Kastenwagen soll Kind nachgelaufen sein - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Donnerstag (25. Juni) gegen 16 Uhr hat eine Anruferin aus Roggendorf/Thenhoven die Polizei Köln über einen verdächtigen Vorfall informiert, der ihr kurz zuvor von ihrer Tochter geschildert worden sei. Demzufolge sei das Kind gegen 15 Uhr an der Sinnersdorfer Straße von dem Beifahrer eines neben ihr fahrenden dunkelgrünen Kastenwagens mit silberfarbenem Anhänger angesprochen worden. Der Verdächtige sei dem Mädchen zeitweise zu Fuß gefolgt und an der Straberger Straße wieder zugestiegen und weggefahren. Der als etwa 45 - 50 Jahre alt beschriebene Mann soll einen Schnurrbart getragen und mit einem dunkelgrünen Hemd bekleidet gewesen sein. Der etwa gleichaltrige Fahrer habe eine Brille und ebenfalls ein dunkelgrünes Hemd getragen.

Eingesetzte Streifenkräfte konnten das gemeldete Fahrzeug nicht mehr feststellen. Die Polizistinnen und Polizisten wurden entsprechend sensibilisiert. Konkrete Hinweise auf Straftaten liegen bislang nicht vor. Unklar ist, ob es sich bei den aktuell in sozialen Netzwerken geteilten Fotos eines Ford Transit Tourneo um das Fahrzeug handelt, aus dem heraus das Kind angesprochen worden sein soll. Um Zeugenhinweise, auch zu dem beschriebenen Geschehen an der Sinnersdorfer Straße, wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/sb)

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