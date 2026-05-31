Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Wohnungsbrand am Vormittag in Gladbeck

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Gladbeck (ots)

Am 31.05.2026 kam es gegen 10:00 Uhr auf der Straße "Auf`m Kley" in Gladbeck zu einem Wohnungsbrand in einem Haus für betreutes Wohnen. In der Küche der Wohnung im 2.OG, war eine Heißluftfritteuse in Brand geraten. Der Bewohner hat zusammen mit einem Ersthelfer, der den Brand von außen bemerkt hat, zu löschen begonnen. Nach Eintreffen der Gladbecker Feuerwehr stand in erster Line die Personenrettung in Vordergrund. Im Anschluss wurde der Brand schnell von einem Trupp unter schwerem Atemschutz abgelöscht. Insgesamt wurden drei Personen aufgrund eingeatmeter Rauchgase rettungsdienstlich untersucht. Zwei Personen wurden zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht. Die Brandgase machten ein maschinelles Lüften des Treppenraumes nötig. Nach Beendigung der Maßnahmen, durften alle Bewohner wieder in Ihre nicht betroffenen Wohnungen zurückkehren. Die genaue Ursache des Brandes ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Die Feuerwehr Gladbeck war mit dem hauptamtlichen Löschzug, dem Löschzug Süd und dem Rettungsdienst mit insgesamt 36 Einsatzkräften vor Ort. Anerkennend bedankt sich die Feuerwehr Gladbeck für den couragierten Einsatz des Erstelfer bedanken.

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