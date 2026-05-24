Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Abschlussmeldung von der B224 in Gladbeck.

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Gladbeck (ots)

Die Feuerwehr Gladbeck hat zusammen mit der TUIS-Einheit (Transport Unfall Informationssystem der chemischen Industrie) des Chemiepark Marl das Gefahrgut umgefüllt. Durch ein Bergungsunternehmen wurde der verunfallte LKW aufgerichtet und abtransportiert. Das sehr aufwendige Umfüllen und Aufrichten dauerte mehrere Stunden. Der Einsatz dauerte ca. 21 Stunden. Die Feuerwehr Gladbeck war mit insgesamt 36 Einsatzkräften vor Ort. Während der Zeit des Einsatzes auf der Bundesstraße, wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Gladbeck sichergestellt. Die Freiwillige Feuerwehr wurde in dieser Zeit mehrfach gefordert, so musste ein vermeintlicher PKW-Brand, ein Garagenbrand und ein Kleinbrand bearbeitet werden. Zu den genannten Einsätzen kam noch eine Rauchentwicklung im Freien hinzu, welche sich aber als Fehlalarm herausstellte. Die Gladbecker Brandschützer danken besonders der TUIS-Einheit für die professionelle Zusammenarbeit und der überaus engagierten Freiwilligen Feuerwehr Gladbeck für Ihren Einsatz an diesem ereignisreichen Tag. RK

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