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Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Verkehrsunfall mit Gefahrgut-LKW auf der B 224

FW-GLA: Verkehrsunfall mit Gefahrgut-LKW auf der B 224
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Gladbeck (ots)

Am heutigen Samstagvormittag wurde die Feuerwehr Gladbeck unter dem Stichwort "VU BAB" auf die B 224 alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein beladener Gefahrguttransporter verunfallt war und anschließend auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Der Fahrer des LKW wurde umgehend notärztlich versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Derzeit laufen die Bergungs- und Sicherungsmaßnahmen unter Beteiligung von Fachfirmen. Die B 224 wurde in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Weitere Informationen folgen (MK).

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Feuerwehr Gladbeck
Einsatzleitdienst
Tel.: 02043 99 - 2362


Telefon: 02043 / 99 - 2362
E-Mail: maik.koschewitz@stadt-gladbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell

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