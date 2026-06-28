Polizei Köln

POL-K: 260628-1-K Zeugenaufruf: Junger Mann im Fühlinger See vermisst - Taucher und Hubschrauber im Einsatz

Köln (ots)

Die Polizei Köln und Rettungskräfte der DLRG und der Feuerwehr suchen seit Samstagnachmittag (27. Juni) nach einem 21 Jahre alten Badegast, der am Fühlinger See gegen 13 Uhr ins Wasser gegangen, aber nicht wieder ans Ufer zurückgekehrt ist. Der gebürtige Syrer aus Essen ist etwa 1,70 Meter groß und hat zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine blaue Badehose getragen. Zeugen, die ihn seitdem gesehen haben, werden gebeten, umgehend die Polizei zu informieren. Einen Zusammenhang zu einem derzeit am Fühlinger See stattfindenden Festival gibt es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Gegen 15 Uhr hatten Angehörige den jungen Mann als vermisst gemeldet. Taucher, eine Hubschrauberbesatzung und Einsatzkräfte am Ufer und auf dem See suchten daraufhin den gesamten Bereich ab. Erst am späten Abend wurden die Maßnahmen wegen der einsetzenden Dunkelheit eingestellt.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können oder den Vermissten im Wasser oder im Nachhinein gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 62 zu melden. (cr/ts)

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