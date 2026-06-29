Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Fahrerin fährt Schlangenlinien - Fahren unter Alkoholeinfluss

Ennepetal (ots)

Die eingesetzten Beamten befuhren am 28.06.2026 gegen 4:20 Uhr die Kölner Straße in Ennepetal. An der Ampel Kölner Straße/Voerder Straße konnten sie einen grauen VW beobachten, der zeitverzögert bei Grün losfuhr und im Laufe der Fahrt immer wieder die Fahrbahnbegrenzung überfuhr. Bei der darauffolgenden Verkehrskontrolle stimmte die 22-jährige Fahrerin aus Gevelsberg einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Dieser ergab einen Wert von ungefähr 1,8 Promille. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

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