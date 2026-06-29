Polizei Köln

POL-K: 260629-4-K/BAB Autobahnpolizei stellt Drogen bei Fahrzeugkontrolle auf Rastplatz an der BAB 57 sicher - Kölnerin droht nun ein Strafverfahren

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Autobahnpolizeiwache Frechen haben am Sonntagmittag (28. Juni) einen Ford auf dem Rastplatz Weiler an der Bundesautobahn 57 kontrolliert und dabei unterschiedliche Drogen gefunden. Die 30 Jahre alte Fahrerin hatte 25 Verkaufseinheiten Kokain, zehn Ecstasytabletten, 30 Gramm Cannabis und mehr als 1.500 Euro mutmaßliches Dealgeld in einem Briefumschlag dabei.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten Polizisten im Kölner Süden auch die Wohnung der Tatverdächtigen. Dort entdeckten sie weitere geringe Mengen an Betäubungsmitteln und schrieben entsprechende Strafanzeigen. (cr/ts)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell