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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person - Rettungshubschrauber im Einsatz

Warendorf (ots)

Am Dienstag (16.06.2026, 12.27 Uhr) wurde bei einem Verkehrsunfall in Oelde die Fahrerin eines Kleinkraftrades schwer verletzt.

Die 18-Jährige aus Oelde war mit ihrem Fahrzeug auf der Letter Straße von Oelde kommend in Richtung Oelde-Lette gefahren. Im Einmündungsbereich Am Landhagen/Letter Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem 40-Jährigen aus Bönen, der mit seinem Müllfahrzeug von der Straße Am Landhagen auf die Letter Straße in Richtung Oelde abgebogen war.

Die Oelderin wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1800 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Außerhalb der Bürozeiten:
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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