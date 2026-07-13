Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Buntmetalldiebe auf der Flucht!

Fambach (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in den Ortschaften Fambach und Schmalkalden. Grund war ein Buntmetalldiebstahl aus einer Firma in Fambach mehrere unbekannte Täter haben dort große Mengen verschiedener Metalle entwendet und sind anschließend mit mind. zwei Fahrzeugen in Richtung Schmalkalden geflüchtet. Dort konnte eine Streife die Fahrzeuge sichten und die Verfolgung aufnehmen. Die PKW (schwarzer BMW + weißer Kastenwagen) versuchten sich der Anhaltung durch fahren mit hoher Geschwindigkeit zu entziehen. Eins der Fahrzeug stoppte schließlich und die beiden Fahrzeuginsassen versuchten fußläufig zu fliehen. Einer der beiden konnte in der Folge gestellt und festgenommen werden. Der schwarze BMW passierte anschließend wieder die Kontrollstelle mit hoher Geschwindigkeit und fuhr in Richtung Suhl. Der PKW konnte in Näherstille durch eine weitere Streife gestoppt werden. Die Fahrzeuginsassen konnten aber fußläufig in Richtung Industriegebiet Asbacher Straße fliehen. Im Rahmen der Fahndung waren einen Vielzahl von Polizeikräften, u.a. der Polizeihubschrauber involviert. Die Absuche führte bislang nicht zum Auffinden der vermutlich 4 weiteren unbekannten Tätern. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer kann Angaben zur Tat, den Tätern oder einer möglichen Fluchtrichtung geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter AZ 0174188/2026 entgegen. Gleichzweitig ergeht der Hinweis im Bereich Schmalkalden keine Anhalter mitzunehmen.

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