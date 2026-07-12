Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lerneffekt ausgeblieben

Meiningen (ots)

Gleich zweimal musste ein 37-jähriger E-Scooterfahrer eine Blutprobe im Meininger Krankenhaus am 10.07.2026 abgeben.

Zunächst wurde dieser gegen 12:05 Uhr in der Marienstraße in Meiningen durch Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrolliert. Da der Drogentest ein positives Ergebnis zeigte, wurde ihm die erste Blutprobe im Meininger Krankenhaus entnommen. Anschließend wurde dem 37-Jährigen die Weiterfahrt untersagt.

Dies schien ihn jedoch nicht weiter zu interessieren. Gegen 21:20 Uhr wurde er erneut im Rahmen einer allgemeinen Verkerhskontrolle in der Drachenbergstraße angetroffen. Da Betäubungsmittel lange im Körper wirken, wies auch der erneute Drogentest ein positives Ergebnis auf.

Erneut musste der E-Scooterfahrer die Beamte ins Klinikum Meiningen begleiten und erneut wurde eine Blutprobe entnommen.

Zwei entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden durch die Polizei Meiningen eingeleitet.

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