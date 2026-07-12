Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kleiner Hund, großer Biss

Suhl (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026, ging eine Anwohnerin der Auenstraße in Richtung Suhl Heinrichs spazieren. In der Würzburger Straße, auf Höhe Hausnummer 48, saß ein ca. 28-30 jähriger Mann mit seinem Hund auf einer Bank. Als die Spaziergängerin an dem Mann vorbei ging, rannte der Hund auf sie los und biss sie in die rechte Wade. Ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, zog der Hundebesitzer seinen Hund weg und verlies den Ereignisort. Die Frau musste im Anschluss in der Notaufnahme behandelt werden. Bei dem Hund soll es sich um eine kleine, graue französische Bulldogge handeln. Der Mann war dunkel gekleidet, schlank und hatte einen Oberlippenbart.

Sollten Sie die Situation beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der unten aufgeführten Rufnummer. (AZ: ST/0173285/2026)

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