Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Rohr (ots)

Im Bereich der Michaelisstraße in Rohr kam es am 11.07.2026, gegen 22:55 Uhr, zu einer Brandlegung durch einen bisher unbekannten Täter.

Auf einem Privatgrundstück entzündete dieser 6 Bäume und einen Holzunterstand. Durch das schnelle Eingreifen der Rohrer Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah gelöscht werden. Drei der sechs Bäume brannten hierbei vollständig. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Wer Hinweise zu dem bisher unbekannten Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter Verwendung des Aktenzeichens 0174025/2026 zu melden.

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