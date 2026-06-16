Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Rücknahme der öffentlichen Suche nach Vermisster
Iserlohn (ots)
Bezugsmeldung vom 15.06.2026 - 15:50
POL-MK: Öffentliche Fahndung nach vermisster Seniorin
Der Aufenthaltsort der Vermissten konnte ermittelt und die Fahndung daher eingestellt werden. Die Polizei dankt allen Hinweisgebern. (dill)
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