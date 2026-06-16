PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rücknahme der öffentlichen Suche nach Vermisster

Iserlohn (ots)

Bezugsmeldung vom 15.06.2026 - 15:50

POL-MK: Öffentliche Fahndung nach vermisster Seniorin

Der Aufenthaltsort der Vermissten konnte ermittelt und die Fahndung daher eingestellt werden. Die Polizei dankt allen Hinweisgebern. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 09:55

    POL-MK: Unfallflucht: Polizei sucht Clio

    Iserlohn (ots) - Ein 27-jähriger Iserlohner fuhr Sonntagmittag, gegen 12:45 Uhr, über die Hans-Böckler-Straße in Richtung Innenstadt. Er befand sich mit seinem Audi auf dem linken Fahrstreifen. Zeitgleich befand sich ein dunkelblauer Clio auf dem rechten Fahrstreifen. In Höhe der Einmündung zur "Kluse" wechselte der Fahrer des Clio unvermittelt vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einem vorausfahrenden, nach ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 08:18

    POL-MK: Versuchter Einbruch in Praxis

    Menden (ots) - Unbekannte Täter versuchten sich zwischen Freitag- und Montagnachmittag über ein Fenster Zutritt zu einer Zahnarztpraxis an der Querstraße zu verschaffen. Dies misslang. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 08:18

    POL-MK: Zeitungen beschädigt

    Iserlohn (ots) - Ein Zeuge rief letzte Nacht die Polizei nach Kalthof. An der Bushaltestelle Post lagen gegen 1.30 Uhr dutzende druckfrische Zeitungen beschädigt auf dem nassen Boden und im angrenzenden Gebüsch verteilt. Polizisten trafen an der Haltestelle eine 27-jährige Frau aus Leverkusen an. Sie räumte ein, für die Beschädigung der Zeitungen verantwortlich zu sein. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren